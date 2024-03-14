طلاب "الهندسة الإليكترونية" بالمنوفية ثالث مسابقة "Cyber Champions"

فاز فريق من طلاب برنامج الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات بكلية الهندسة الإليكترونية بمنوف، بالمركز الثالث فى مسابقة الأمن السيبراني "Cyber Champions" على مستوى الجمهورية، والتي استضافها معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الدكتور أيمن السيد عميرة، عميد كلية الهندسة الإليكترونية، والدكتورة نرمين عبد الوهاب البهنساوي، المدير التنفيذي لبرنامج الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والمشرف العام على الفريق.

وقال الدكتور أحمد القاصد، إن المسابقة شهدت فى مرحلتها الأخيرة تنافس أكثر من ٥٠٠ طالب من ٤٦ كلية من جامعات المنوفية والقاهرة وعين شمس والمنصورة وسيناء والجلالة ومصر المعلوماتية ومعهد العاشر من رمضان، حيث فاز بالمركز الأول فريق من جامعة القاهرة، بينما حصلت فريق جامعة المنصورة في المركز الثاني، وجاء فريق جامعة المنوفية في المركز الثالث. وستمثل الفرق الثلاثة جمهورية مصر العربية في التصفيات العربية لـ "Cyber Champions" التي ستعقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بمشاركة فرق من عدة دول عربية منها قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان.

وأكد القاصد أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب وتعويد الطالب على التنقيب عن الحـقائق واكتشاف آفاق جديدة من المعرفة والتعبير عن آرائه بحرية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على كتابة البحث العلمي من منطلق تعزيز وإثراء ما يتم دراسته، وصقل قدرات الطالب ومواهبه بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وربط البحث العلمي بالصناعة.

من جهته، أشاد الدكتور أيمن عميرة، عميد كلية الهندسة الإليكترونية، بما حققه الفريق من نتائج وصعود للمنافسات النهائية وسط مشاركة أكثر من ألف طالب تلقوا دورات تدريبية مُسبقة بالتعاون مع شركة Zinad IT وخبراء المجال، وشملت تراك الأمن السيبراني للمبتدئين على منصة مهارة تك.

وأوضحت الدكتورة نرمين البهنساوي، المشرف على الفريق، أن الفريق ضم كلا من الطلاب محمود على حشاد بالفرقة الثانية وأحمد ياسر السعدني وعمرو محمد موسى وأحمد محمد غانم بالفرقة الثالثة، وعمر إيهاب عين شوكة بالفرقة الرابعة، موجهة لهم التهنئة على ما حققوه من نجاح وإنجاز، ومشيرة إلى حرص الكلية والجامعة على تيسير مشاركة الطلاب في مثل هذه المسابقات والفعاليات، بما ينعكس على تقدم مستواهم العلمى والعملى ومواكبة الحديث في العالم.