حسنية الداية تفجر مفاجأة.. أهم أحداث الحلقة الثالثة من "حق عرب"

كشفت حسنية الداية سر كبير ومفاجاة غير متوقعة في احداث الحلقة الثالثة بمسلسل حق عرب، حيث ظهرت الفنانة وفاء عامر صباح وهي تلد ولد ولخوفها من زوجها “رياض الخولي” عبدالربه أن يقتله، قرروا التخلص منه أمام أحد الملاجئ.

وبذات الليلة وضعت الفنانة سلوي عثمان طفلتها وقرروا تغير الخطة وتبديل الطفلين، واستطاعت الداية تخديرها وتبديل الطفلين.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي)..

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى الثانية عشر من منتصف الليل، والتاسعة مساءً على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل بطولة أحمد العوض، “دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران” وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.