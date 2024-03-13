منتخب السباحة يرفع رصيده لـ35 ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية

انتهت منافسات اليوم الخامس والأخير للمنتخب المصري للسباحة في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري تحقيق 7 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 35 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و4 برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية في اليوم الأخير كل من: علي خلف الله في سباق 50 متر حرة، فريدة عثمان في سباق 50 متر حرة، مروان القماش في سباق 1500 متر حرة.

بينما حقق الميداليات الفضية كل من: نور الجندي في سباق 200 متر متنوع، لُجين عبدالله في سباق 800 متر حرة، أحمد علي في سباق 1500 متر حرة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق تتابع 4*100 متر متنوع.

واحتل المنتخب المصري للسباحة المركز الثاني في الجدول العام للبطولة برصيد 35 ميدالية متنوعة.