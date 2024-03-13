منتخب الجودو يضيف ذهبية وفضية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية

ضمن المنتخب الوطني للجودو الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا، في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

حصد الجودو المصري ميداليتين بعد وصول كل من، عبد الرحمن محمد وعمر محمود لاعبي المنتخب إلى المباراة النهائية ليتأكد بذلك حصولهما على ذهبية وفضية يضافا لرصيد ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية.

ووصل عبد الرحمن محمد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل الجابون في الدور قبل النهائي، فيما تأهل عمر محمد على حساب بطل النيجر في الدور نفسه.

وحصد عادل حمادة، لاعب منتخب الجودو، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، ليرفع اتحاد الجودو رصيده حتى الآن إلى 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية.

وارتفع رصيد البعثة المصرية حتى الآن إلى 100 ميدالية بواقع 59 ذهبية و21 فضية و20 برونزية، تحتل بهم صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

دورة الألعاب الأفريقية| منتخب الكرة الطائرة يفوز على نيجيريا

وحقق منتخب مصر للكرة الطائرة رجال الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مباريات الفريق في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وحقق منتخب الكرة الطائرة الفوز على نيجيريا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع 25-19 في الشوط الأول والثاني، بينما حسم المنتخب النيجيري الشوط الثالث بنتيجة 27-25

وحسم فراعنة الطائرة الشوط الرابع بنتيجة 25-11، ليفوز منتخب مصر بالمباراة ويحقق الفوز الأول له بدورة الألعاب الأفريقية.

ووقع منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانيه بجانب الكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة: أشرف اللقاني، مصطفى جابر، سيف عابد، رضا هيكل، عبد الرحمن الحسينى،محمد عسران،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات، حماده عثمان، محمد عادل، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.