الأونروا تدعو لإجراء تحقيق حول الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إلى إجراء تحقيق في الهجمات ضد منشآت الأمم المتحدة، مشددًا على "ضرورة المساءلة".

وتأتي دعوته في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 22 آخرين في مركز توزيع الغذاء التابع للأونروا في رفح، وفقًا لبيان صادر عن الأونروا.

وقال البيان إن موظفًا واحدًا على الأقل من الأونروا كان من بين القتلى.

وقال لازاريني: "إن هجوم اليوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية للأونروا في قطاع غزة يأتي في ظل نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع على نطاق واسع، وتحوله في بعض المناطق إلى مجاعة".

جميع أنحاء قطاع غزة تتم مشاركتها مع أطراف النزاع



وقال إن إحداثيات جميع مرافق الأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة تتم مشاركتها "مع أطراف النزاع، وقال لازاريني إن "الجيش الإسرائيلي تلقى أمس الإحداثيات بما في ذلك هذه المنشأة".

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "بقاء" السكان في غزة على المحك الآن، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية.

وقال بوريل إن بقاء السكان في غزة على قيد الحياة على المحك اليوم.

وشكر بوريل بلينكن على "جهوده الشخصية" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه أكد أيضًا على ضرورة فتح الطرق المؤدية إلى غزة عن طريق البر.

وقال: "نحن بحاجة إلى تطهير العلاقة الإنسانية عن طريق البحر والجو، وهذا أمر جيد، هذا لا يكفي، لا يمكنك استبدال مئات الشاحنات بإرسال المظلات، والأهم هو فتح الحدود برا، ومواصلة العمل، أو البدء في العمل على حل الدولتين الذي نؤيده كلانا – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي هو الطريق الوحيد للسلام الدائم".

وفي حين أن عمليات الإنزال الجوي تتجنب عمليات الفحص الصارمة والمطولة التي يتم إجراؤها عند نقاط التفتيش البرية، إلا أن وكالات الإغاثة تقول إن عيوبها تفوق فوائدها بشكل كبير، فهي أكثر تكلفة، ولها قدرة توصيل محدودة وقد تؤدي إلى الفوضى.

وتمضي الولايات المتحدة قدمًا في خطة لإنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات، لكن البنتاجون قال إن الأمر سيستغرق حوالي 60 يومًا حتى يكتمل ويبدأ تشغيله.