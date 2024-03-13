في ثالث أيام رمضان| الآلاف يتوافدون لأداء صلاة التراويح بمسجد الحسين (فيديو)

توافد آلاف المصلون على مسجد الإمام الحسين لأداء شعائر صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء تسودها البهجة، في ثالث ليالي شهر رمضان المبارك.

وحرص المصلون على إحياء شعائر صلاة التراويح بمسجد الحسين في ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين



وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة تراويح ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح



وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالدعاء والتوسل لله في قضاء الحاجة لذلك ينتظرها الجميع لأدائها.

https://www.facebook.com/share/v/SuFRxzJgNCNZrMLT/?mibextid=oFDknk

received_488590336837529

received_1338797414182542

received_415940381135074

received_3719956791571103

received_339348462401374

received_739240444968269