مسلسل سر إلهي الحلقة 3: مي سليم تلفق قضية آداب لأحمد مجدي

مسلسلات رمضان 2024..

لفقت مي سليم “شاهيناز” قضية آداب للفنان أحمد مجدي لإبعاده عن طريقها ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 3، والتي شهدت أحداثا مثيرة منها طلاق روچينا في السجن عقب زيارة زوجها لها وتوبيخه.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل روجينا الحلقة 3

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية أحداثا مثيرة منها مقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل” وشهادة أشقاء نصرة زور لاتهامها بقتل عم جميل.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقة 3 لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي تفاصيل القبض على “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة



CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.



قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.