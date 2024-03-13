الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نورة الكرتوني الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة

جريدة الدستور

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة عمل كرتونى هادف للأطفال 

ويتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيلا لخاصةت بموعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكرتونى نورة والذي لاقي ترحيب كبير من الأهالى خاصة انه يناقش مجموعة من الإرشادات الخاصة بالاطفال وكيفية التعامل مع الطفل خلال فترة طفولته وما ابرز النصائح التى يمكن تقديها للأطفال.

ويتماشي العمل مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للاطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، فالمسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة فالأطفال يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوي المميز ويتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ.

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موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكرتونى نورة 

ويعرض المسلسل الكرتونى نورة على قناة "سي بي سي"، فى تماما لساعة 5:45 دقيقة قبل المغرب مباشرة وذلك خلال الفترة التى تجمع فيها العائلة فى انتظار موعد اذان المغرب والإفطار.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة الثانية

ويعرض المسلسل الكرتوني نورة، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

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