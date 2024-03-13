الصين تقدم 3 مقترحات بشأن حقوق ذوي الإعاقة للأمم المتحدة

قدم ممثل الصين الدائم تشن شيوي، لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، ثلاثة مقترحات بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك فى فعالية جانبية عُقدت على هامش الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وقال تشن، إن الصين تركز بشكل كبير على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص لهم، مضيفا أنها تطبق أكثر من 90 قانونا لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، منها قانون بناء بيئة خالية من العوائق، كما أسست نظام إعانة يغطي ما يزيد على 27 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وأسست "ورش تجميل" لتعزيز توظيف النساء ذوات الإعاقة.

الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف



وأضاف أن عام 2024 يوافق الذكرى العاشرة لتأسيس تفويض المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم الاحتفال في المستقبل القريب بالذكرى الـ20 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لاغتنام هاتين الذكريين السنويتين فرصةً للقيام بإجراءات عملية للقضاء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتحقيق الهدف المتمثل في أنه "لا أحد يجب أن يتخلف عن الركب" بشكل حقيقي.

وفيما يلي المقترحات الثلاثة التي قدمها تشن بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولا، تعزيز التسامح والقضاء على التحيز والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وثانيا، تعزيز الضمانات وتسريع بناء مرافق خالية من العوائق ومناسبة لجميع الأعمار، وإنشاء نظام إنقاذ وتحسينه وثالثا، زيادة المشاركة وتعزيز التوظيف وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم بشكل متساوٍ في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

