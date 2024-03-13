الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصين تقدم 3 مقترحات بشأن حقوق ذوي الإعاقة للأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قدم ممثل الصين الدائم تشن شيوي، لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، ثلاثة مقترحات بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك فى فعالية جانبية عُقدت على هامش الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وقال تشن، إن الصين تركز بشكل كبير على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص لهم، مضيفا أنها تطبق أكثر من 90 قانونا لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، منها قانون بناء بيئة خالية من العوائق، كما أسست نظام إعانة يغطي ما يزيد على 27 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وأسست "ورش تجميل" لتعزيز توظيف النساء ذوات الإعاقة.

الصحة تستقبل بعثة الأمم المتحدة للهجرة لمناقشة تقديم الدعم للوافدين من غزة

txt

الأمم المتحدة ترحب بفتح ممر بحرى إلى غزة لإيصال المساعدات

الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف 


وأضاف أن عام 2024 يوافق الذكرى العاشرة لتأسيس تفويض المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم الاحتفال في المستقبل القريب بالذكرى الـ20 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لاغتنام هاتين الذكريين السنويتين فرصةً للقيام بإجراءات عملية للقضاء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتحقيق الهدف المتمثل في أنه "لا أحد يجب أن يتخلف عن الركب" بشكل حقيقي. 

وفيما يلي المقترحات الثلاثة التي قدمها تشن بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولا، تعزيز التسامح والقضاء على التحيز والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وثانيا، تعزيز الضمانات وتسريع بناء مرافق خالية من العوائق ومناسبة لجميع الأعمار، وإنشاء نظام إنقاذ وتحسينه وثالثا، زيادة المشاركة وتعزيز التوظيف وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم بشكل متساوٍ في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 

الصين ذوي الإعاقة للأمم المتحدة حقوق ذوي الإعاقة للأمم المتحدة جنيف المنظمات الدولية

مواد متعلقة

الأمم المتحدة ترحب بفتح ممر بحرى إلى غزة لإيصال المساعدات

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو