محافظ الوادى الجديد يوجه بتجهيز أول مركز متكامل لتعبئة المواد الغذائية

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بالبدء في تجهيز أول مركز متكامل لتعبئة المواد الغذائية يضم خطي إنتاج ومخازن لتخزين الإنتاج وفقًا للاشتراطات والمواصفات التي تتوافق مع هيئة سلامة الغذاء، وتدريب العاملين بالمركز على طرق التشغيل والإنتاج؛ لضمان كفاءة وسرعة العمل، وتوفير السلع الغذائية المعبأة للمواطنين بكل المراكز.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، خط تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإنشاء أول مركز تعبئة متكامل؛ لبدء تعبئة 400 طن سكر، وتوزيعها بمبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر 27 جنيهًا للكيلو.



واستعرض المحافظ- خلال الجولة- مراحل التعبئة والطاقة الإنتاجية للخط التي تصل إلى 2.5 طن مواد غذائية/ الساعة، وتشمل: السكر والأرز والمكرونة والبقوليات.