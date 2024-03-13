المركز الثقافى الكورى بالقاهرة يطلق "شهر الأدب الكورى" لعام 2024

أطلق المركز الثقافي الكوري بالقاهرة فعالية "شهر الأدب الكوري لعام 2024" تحت شعار "الكلمة تجمعنا"، بهدف التعريف بالأدب الكوري خلال شهر رمضان.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "أوه سونج هو"، وفق بيان للمركز اليوم الأربعاء، إن الأدب يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، مضيفًا أن شعبية الأدب الكوري تتزايد في ظل الإقبال الكثيف على تعلم اللغة الكورية، وعبر عن أمله في أن يتمكن كل المهتمين بكوريا من استكشاف تاريخ كوريا الغني وثقافتها من خلال الأدب.

وتتضمن الفعالية معرضًا للحكايات الشعبية التقليدية الكورية وروايات الشباب وورشة عمل للكتابة الروائية وندوة مع الكاتبة الكورية هونج بو يونج.

وعلى مدار الشهر، سيقدم المركز الثقافي الحكايات الشعبية التقليدية الكورية تحت عنوان "القصص الكورية" باللغة العربية، وإلى جانب ذلك، سيتم تنظيم معرض لكتب الحكايات الشعبية التقليدية الكورية بالإضافة إلى عروض لبعض الأعمال الأدبية والحكايات الشعبية المصورة لتشجيع زوار المركز الثقافي على استكشاف المزيد عن الأدب الكوري.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة للكاتبة الكورية هونج بو يونج، وهي من الروائيين الشباب الواعدين، وتقوم الكاتبة بعمل دراسات عليا في الأدب الكوري في جامعة دونج كوك، وقامت بتأليف العديد من الأعمال الأدبية بما في ذلك "أب للإيجار"، و"تزوجت شبحًا"، وقد تم تحويل قصة "أب للإيجار" إلى مسلسل كوميدي مصري بعنوان "بابا جه"، بطولة الفنان أكرم حسني.

ويستضيف المركز الندوة في 27 مارس الجاري، حيث ستقوم الروائية الكورية بعرض روايتها "أب للإيجار"، وقراءة بعض المقتطفات للجمهور، تليها جلسة للرد على الأسئلة، وستشارك في ورشة عمل مع طلاب قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس، أول قسم للغة الكورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تأسس عام 2005.

وينظم المركز منذ عام 2022 فعالية K-Book بالتعاون مع وكالة ترويج صناعة النشر الكورية (KPIPA)، وهي منظمة حكومية تابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، تأسست بهدف تعزيز صناعة النشر الكورية وتشجيع القراءة.

وتستهدف هذه الفعاليات إتاحة الفرصة للجمهور المصري للالتقاء مع الروائيين الكوريين بما في ذلك كيم أون سو وجيونج يو جيونج، كما يخطط المركز للتعاون مع المؤسسات والناشرين المصريين لتوسيع شعبية الأدب الكوري في العالم العربي من خلال تشجيع ترجمة الأدب الكوري إلى اللغة العربية.