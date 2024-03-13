الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إعادة فتح محور كورنيش النيل اتجاه المعادي

جريدة الدستور

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح محور كورنيش النيل اتجاه المعادي كليًا بعد انتهاء تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة.


وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل ومنها تنفيذ كوبرى مشاة "إبراهيم الرفاعى".

وتم غلق كلى لمحور الكورنيش للقادم من الملك الصالح اتجاه مناطق المعادى وذلك لعدة ساعات يوم 13/3/2024 مع تحويل حركة المرور للدوران والعودة يمينًا مطلع كوبرى العاشر ثم مطلع كوبرى الحضارة تجاه الطريق الدائرى.


وحرصت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كورنيش النيل محور الحضارة الأعمال الخاصة الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية كوبرى مشاة إبراهيم الرفاعى

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