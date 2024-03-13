الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة علوش شرق محافظة مطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة علوش التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح  وتستمر حتى غدا الخميس، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. 

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية 

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة. 

- التخصصات الطبية 

وتضم القافلة عده تخصصات طبية (الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان وأمراض النساء والتوليد، التثقيف الصحى)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات العامة والمركزية، وندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق آخر، كان قد عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الإثنين الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الـ1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات بالمديرية ومديرى العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومديرة مستشفى الأطفال. 

تفعيل غرف المشورة

خلال الاجتماع، أوضح الدكتور مبروك سالم أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح سباقة دائمًا في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث تمت أولى الخطوات لتشغيل المبادرة بالمحافظة بالانتهاء من تفعيل غرف المشورة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وجار تفعيلها بمستشفي الأطفال ووحدة السادات الصحية، وجار الاستعداد لتدريب الفريق الطبى من خلال الفرق الوزارية فى أقرب فرصة.

وأضاف أنه جرى دراسة ضم مستشفى سيوة للعمل ضمن المرحلة الأولى، واستقرت اللجنة على ضمها إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدمات مبادرة الـ1000 يوم الذهبية بالمحافظة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى بدء العمل لجمع الاستبيانات والبيانات الخاصة بالمبادرة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومستشفى الأطفال ووحدة السادات الصحية.

القافلة الطبية المجانية منطقة علوش شرق مطروح مديرية الشئون الصحية مطروح

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