حوار كوميدى بين العوضى وكارولين عزمى فى الحلقة الثانية من "حق عرب"

في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “حق عرب” وبعد تخلي خطيب “كارولين عزمي” عنها والتي تظهر في دور أنغام بمسلسل حق عرب والمذاع علي قناه on في تمام الساعة الثانية عشرة بمنتصف الليل، اتصلت بوالدها تستنجد بها لتعطل سيارتها في الصحراء، فأرسل لها احمد العوضي “ عربي”

أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة الثانية

بعد إصلاح سيارة “ أنغام ” دار بينها وبين عربي حوار كوميدي وهو يسألها عن شكل أهرامات الجيزة وأنف أبو الهول في الحقيقة، وهل منظرهم علي شاشة التلفزيون كما هو في الحقيقة أم لا،فتعجبت أنغام لعدم رؤيته لأهرامات الجيزة نهائيا ووعدته باصطحابه لرؤيتهم في أقرب وقت.

تفاصيل أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 2

وينتظر الجمهور ما يدور بالحلقة، لا سيما بعدما انتهت الحلقة الأولى عن تورط "عرب السويركي" أحمد العوضي في سرقة 150 ألفًا من المعلم عبد ربه (رياض الخولي)، لكنه يتمكن من التوصل لمن دبر له المكيدة وسرق الأموال، ولكن يسترد الأموال ويضرب من سرقهم ويصطحبه معه إلى المعلم عبدربه لإثبات براءته من السرقة، ويتشوق الجمهور لما سيحدث بالحلقة الثانية.

ونشبت في الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"، أزمة بين عرب جلال السويركي (أحمد العوضي) وبين أمه وأخيه الأكبر (علي) بسبب حب الأول وانتمائه لعبد ربه (رياض الخولي) الذي تسبب في موت والده، واعتقاد عرب بأن عبدربه برىء من موت أبيه على عكس ما تؤكد عليه أمه وأخوه.

وتنتهي الأزمة بينهم بضرب الأم لـ"عرب" على وجهه بعدما قال لأخيه عن سبب رفده من كلية الشرطة وهي أن أمه تبيع (الجرجير).

ويعرض مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل "حق عرب"

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.