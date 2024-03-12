الثلاثاء 12 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسجد السيدة نفيسة قبلة السائحين فى ثانى أيام شهر رمضان الكريم (صور)

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

شهد مسجد السيدة نفيسة ، توافدا كبيرًا من المصلين لأداء صلاة التراويح في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وكان المصلون من داخل مصر وخارجها وتجاوزت أعدادهم الآلاف، وتزين المسجد بالإضاءات والزينة الملونة ترحيبًا لقدوم شهر رمضان الكريم، وأحيا  شعائر الصلاة أجود قراء القرآن الكريم المصريين، بأجواء إيمانية أبكت جموع المصلين.

 

بث مباشر|نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين

المُصلون يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

وامتلأ المسجد بالأجانب كما كان فئة الأطفال والشباب الأكثر حضورًا أثناء تأدية صلاة التراويح، وتم تجديد وإحلال المسجد من قبل الدولة خلال السنوات الماضية ليكون قبلة سياحية إسلامية يأتي إليها السائحون من جميع بلدان العالم، وقام أمن المسجد بتنظيم الحضور حرصًا منهم لعدم حدوث حالات اختناق أو تكدس بين المصلين، كما قام أمن المسجد بتوزيع الحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور والسعادة على قلوبهم.

صلاة التراويح من مسجد السيدة نفيسة


وساد خشوع المصلين في ظل أجواء إيمانية أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة نفيسة  بمنطقة مصر القديمة، في عشية اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي  العشاء والتراويح في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسن لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

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مسجد السيدة نفيسة قراء القران الكريم المسجد صلاة التراويح الاجانب

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