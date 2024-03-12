الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: لم نر خطة موثوقة لحماية المدنيين فى رفح

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إننا لم نر خطة موثوقة لحماية المدنيين في رفح، مشيرا إلى أننا نعتزم التواصل مباشرة مع إسرائيل بشأن رفح بما في ذلك بين بايدن ونتنياهو. 
وأضاف سوليفان أن الطريق إلى الاستقرار والسلام في المنطقة ليس باجتياح رفح، مضيفا أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون حماية المدنيين لن تحظى بدعم بايدن . 

الهجمات الإسرائيلية على رفح 

 

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وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، حاول البيت الأبيض يوم الثلاثاء التراجع عن التعليقات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي قال فيها إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون خطًا أحمر.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: “أعتقد أنه قدم إجابة كاملة عليه”.
وفي مقابلته يوم السبت على قناة MSNBC، قال بايدن إن الغزو الإسرائيلي لرفح سيكون خطًا أحمر، قبل أن يضيف في نفس الوقت أن عبوره لن يؤدي إلى إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وقال بايدن: “إنه خط أحمر، لكنني لن أغادر إسرائيل أبداً”. وأضاف: "الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية، لذلك لا يوجد خط أحمر وسأقطع جميع الأسلحة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها العسكري على رفح حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني نازح في جنوب غزة. ومع ذلك، قال العديد من المسؤولين الإسرائيليين إن الهجوم ليس وشيكًا.

وعندما ضغط عليه إم جي لي من شبكة سي إن إن، بدا أن سوليفان يلوم وسائل الإعلام على تحويل فكرة الخط الأحمر إلى "لعبة أمنية قومية للرئيس".

وأضاف سوليفان: "لقد ركز حقاً على الجوهر، وعلى السياسة، وعلى قلقه بشأن حماية المدنيين، وعلى قدرة إسرائيل على مواصلة الحملة بطريقة تؤدي في النهاية إلى نتيجة يشعر فيها شعب إسرائيل بالأمان. لقد تم سحق حماس وهناك حل طويل الأمد للاستقرار والسلام في المنطقة”.

إسرائيل رفح حماية المدنيين الأمن القومي الأمريكي غزة

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