أمير كرارة لـ"حبر سري": أشعر بالخوف من المرض والعمر والمستقبل

قال الفنان أمير كرارة بطل مسلسل بيت الرفاعي الذي ينافس ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 ، إنه يشعر بالقلق المستمر على أعماله وما حققه من إنجازات فنية كثيرة: "شعور القلق ملازمني، ودائمًا عندي مشكلة كبيرة مع النوم".

امير كرارة في برنامج حبر سري « لن أشارك في عمل يهز صورتي»

أضاف كرارة خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:"مرة أخدت منوم، ولما بدأت أنام خوفت جدًا، ورحت المستشفى من شدة قلقي".

وتابع أنه لن يشارك في أي عمل يهز صورته أمام أهله أو نفسه، قائلا: "لو العمل ده يخلينى أروح الأوسكار والله مش هعمله".

وأوضح كرارة أنه يشعر بالخوف من المرض والعمر ومن المستقبل، مضيفًا:"أنا بخاف من الأسانسير.. ضربات قلبي بتزيد، وشدد على أنه يشعر بالخوف من ركوب الأسانسير".

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل بيت الرفاعي آخر أعمال أمير كرارة

ويجسد أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي دور ياسين الرفاعي وهو يأخذ طفلته حبيبة من طليقته التي تجسدها الفنانة إيناس كاملوفي حديثه مع ابنته تخبره بأن زوج والدتها الذي يجسده الفنان احمد عبدالله اخبرها ان جدها والد والدها يمتلك اموال كثيرة، وهو ما أغضب “ياسين” بشدة، مما جعله يهدد طليقته بأخذ حضانة ابنته وعدم تمكنها من رؤيتها مرة أخرى اذا تركت ابنته مع زوجها مرة أخرى.