الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أمن القاهرة" يضبط 12 عنصرًا إجراميًا خلال حملة موسعة بالعاصمة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية"، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من الأستروكس المخدر وزنت 10 كيلو و800 جرام - ماكينة عد نقود - ميزان رقمى – 2 ماكينة عجن و2موقد كهربائى- 4 أقنعة واقية- عدد من العبوات تحتوى على مواد سائلة- سيارة) لقيامه بتصنيع المواد المخدرة باستخدام الأدوات المضبوطه بحوزته. 

كما تم ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس). 

وتم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد خرطوش – سلاح أبيض"مطواة").

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام).

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (فرد خرطوش، 920 قرص مخدر - 2 مقص معدنى). 

وضبط (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (بندقية آلية- فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما تم ضبط (تاجر خردة) بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته (2 بندقية خرطوش). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لأجهزة الأمنية بالقاهرة الذخائر الأسلحة النارية امن القاهرة الاستروكس القطامية النزهة الهيروين

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