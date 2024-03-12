الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن: الإدارة الأمريكية ستواصل العمل للتوصل لوقف فورى لـ6 أسابيع

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن.

واعتبر بلينكن، الوضع الإنساني في قطاع غزة يعتبر أمرًا مفجعًا.

فيما أشار بلينكن، إلى السعي لتحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن.

من ناحيتها قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، إنهم يعملون على فتح الممر البحري إلى جانب عمليات الإنزال جوا، قائلًا: "نعمل لفتح مزيد من الممرات البرية وتدفق المساعدات".

وزير الخارجية أنتوني بلينكن الادارة الامريكية الرهائن حل الدولتين الفلسطينيين الإنزال جوا

مواد متعلقة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

مفاوضات القاهرة| تقدم ملحوظ في مباحثات وقف حرب غزة وتحرير المحتجزين

الخارجية: مصر ستواصل اتصالاتها وتحركاتها من أجل التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

ضياء رشوان: مصر ستواصل جهودها لإنهاء القتال فى غزة وتقريب وجهات النظر

بعد تسلمها رد حماس.. مصر تعلن مواصلة جهودها للتوصل لاتفاق التهدئة بغزة فى أقرب وقت

سى إن إن: فرنسا أحدث دولة تعلق تمويل وكالة الأمم المتحدة فى غزة بسبب مزاعم ضد موظفيها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائي الكأس

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

الداخلية: ضبط تاجر وبحوزته عملات تُقدر بـ90 مليون جنيه في دمياط

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل