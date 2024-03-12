بلينكن: الإدارة الأمريكية ستواصل العمل للتوصل لوقف فورى لـ6 أسابيع

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن.

واعتبر بلينكن، الوضع الإنساني في قطاع غزة يعتبر أمرًا مفجعًا.

فيما أشار بلينكن، إلى السعي لتحقيق حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين معايير متساوية من الحرية والأمن.

من ناحيتها قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، إنهم يعملون على فتح الممر البحري إلى جانب عمليات الإنزال جوا، قائلًا: "نعمل لفتح مزيد من الممرات البرية وتدفق المساعدات".