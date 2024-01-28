الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: فرنسا أحدث دولة تعلق تمويل وكالة الأمم المتحدة فى غزة بسبب مزاعم ضد موظفيها

الاونروا
الاونروا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الأحد٫ إن فرنسا “ليس لديها خطط لدفع دفعة أخرى في النصف الأول من عام 2024” للأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى اتهامات إسرائيل بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، ووصفت هذه الاتهامات بأنها "خطيرة بشكل استثنائي".

وساهمت فرنسا بنحو 60 مليون يورو (حوالي 65 مليون دولار) للأونروا في عام ٢٠٢٣٫ حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ضمان أخذ متطلبات الشفافية

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وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنها ستقرر "عندما يحين الوقت" ما ستفعله لضمان أخذ متطلبات الشفافية والأمن في الاعتبار.

وتنضم فرنسا إلى الدول المانحة الأخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وأستراليا وفنلندا في وقف الدعم المالي للأونروا في ضوء هذه الادعاءات.

وتقول أيرلندا والنرويج إنهما ستواصلان تمويل وكالة الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية في غزة في أزمة إنسانية حادة، حيث أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

في سياق متصل٫ أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى القاهرة والدوحة هذا الأسبوع في محاولة لتحفيز مزيد من التقدم في مفاوضات الرهائن.

وتحدث بايدن أيضًا مع الزعيم القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة لتعزيز الجهود نحو التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والسيسي اتفقا على أنه “يجب الآن بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن إلى جانب هدنة إنسانية طويلة الأمد للقتال”.

وأضافت أنه في اتصال بايدن مع آل ثاني، "أكد الزعيمان على خطورة الوضع ورحبا بالتعاون الوثيق بين فريقيهما لدفع المناقشات الأخيرة".

وفي الوقت ذاته دعا مسؤولون آخرون في البيت الأبيض إلى الحذر. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحفي: “نحن متفائلون بشأن التقدم، لكنني لا أتوقع ذلك – لا ينبغي أن نتوقع أي تطورات وشيكة”.

الأونروا فرنسا خطط دفع تمويل الخارجية الفرنسية

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