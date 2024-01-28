الخارجية التركية: تعليق تمويل الأونروا يضر بالمدنيين الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتحثها على إعادة النظر في هذه الخطوة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تعليق التمويل أضر بالمدنيين الفلسطينيين في المقام الأول.

وأضافت الخارجية التركية، في بيان لها: "من خلال العمل في ظل ظروف صعبة للغاية، تعمل الأونروا على تلبية الاحتياجات الحيوية لملايين لاجئي فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 150 موظفا في الأونروا في غزة، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.

بريطانيا تواصل هجماتها في البحر الأحمر





قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن المملكة المتحدة ظلت "شجاعة" بعد أن هاجم الحوثيون سفينة HMS Diamond في البحر الأحمر خلال الجولة الأخيرة من الضربات.

وأسقط طاقم السفينة طائرة بدون طيار نشرتها الجماعة المتمركزة في اليمن، والتي يبدو أنها لم تردع على الرغم من العمل العسكري البريطاني الأمريكي ضد المتمردين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع إنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي منشور على موقع X، كتب شابس: "لا تزال المملكة المتحدة شجاعة بعد الهجوم غير القانوني الذي وقع بالأمس على سفينة HMS Diamond من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. إن التزامنا بحماية أرواح الأبرياء وحرية الملاحة لا يتزعزع على الإطلاق".

ووصفت وزارة الدفاع في وقت سابق العمل المستمر من قبل الحوثيين بأنه "غير مقبول وغير قانوني"، وقالت إن بريطانيا وحلفائها "يحتفظون بالحق في الرد بشكل مناسب" "انظر المنشور في 12.18 لمزيد من التفاصيل".

يأتي ذلك بعد أن اشتعلت النيران في ناقلة نفط تابعة لبريطانيا في خليج عدن لساعات بسبب هجوم آخر للمتمردين.

وشن الحوثيون هجمات متكررة على السفن حول البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، على الرغم من أنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن ذات الروابط الضعيفة أو غير الواضحة.

