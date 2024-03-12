الثلاثاء 12 مارس 2024
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محافظات

شعيب يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية - مطروح"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو ٢٣ طريق مطروح إسكندرية وأدى لإصابة ١٠ أشخاص بإصابات مختلفة تم نقلهم لمستشفى مطروح العام ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة. 

 

ووجه محافظ مطروح، بتقديم الرعاية والخدمات الطبية العاجلة واللازمة للمصابين وتذليل أى عقبات لمصابى الحادث وبالمتابعة المستمرة. 

 

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه فور تلقي بلاغا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو ٢٣ شرق مطروح تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإسعاف ونقل المصابين الذين بلغ عددهم 10 لمستشفى مطروح العام.  
 

واطمن الدكتور مبروك سالم، على الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانيًا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، مشيرا إلى أن الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج تدخلات جراحية، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحجز حالتين بالعناية المركزة وباقى الحالات بالقسم الداخلى ويجرى تقييم جميع الحالات٠

 

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، أنه تم تلقي بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ركاب بعد بوابة الكيلو ٢٠ بمدخل مدينة مرسى مطروح بنحو ٣ كيلو  وتحركت ٧ سيارات إسعاف خلال أقل من ثلاثة دقائق لنقل المصابين.

 

وفي ذات الإطار اطمئن وكيل وزارة الصحة، على توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، ويجرى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.
 

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