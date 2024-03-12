كاري الحمص والسبانخ مع الأرز البني.. أكلات مناسبة للتحكم في مستويات السكر

يتطلب الاحتفال بشهر رمضان مع مرض السكري تخطيطًا دقيقًا للوجبات، خاصة أثناء الإفطار، لذا يجب على مرضى السكري اختيار الوصفات التي لا تلبي احتياجات التحكم في مستويات السكر في الدم فحسب، بل تحفز براعم التذوق أيضًا، حيث تذكر مراقبة مستويات السكر في الدم من أجل راحة البال وتناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية والألياف.

وفقا لموقع hindustantimes نصح الدكتور مانجوناث ماليج، مدير قسم مرض السكري والغدد الصماء "إرواء العطش بأطعمة مرطبة مثل البطيخ والحساء، وتناول الكربوهيدرات بطيئة الهضم مثل الأرز البني والكينوا واختيار للبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك لتثبيت نسبة السكر في الدم والحد من الجوع، حيث عزز حساسية الأنسولين بالدهون الصحية من الأفوكادو والمكسرات ومارس التحكم في الكمية لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

إليكم طرق لعمل أكلات مناسبة للتحكم في مستويات السكر:

كاري الحمص والسبانخ مع الأرز البني: سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم اقلي البصل المفروم والثوم والزنجبيل حتى يصبح طريًا. يُضاف الكركم والكمون والكزبرة والقليل من جارام ماسالا ويُطهى حتى تخرج الرائحة، أضيفي الطماطم المفرومة والحمص المعلب، واتركي الخليط على نار خفيفة حتى تتكاثف الصلصة، أدخلي السبانخ الطازجة واطهيها حتى تذبل. أثناء الطهي، قومي بتحضير الأرز البني حسب التعليمات الموجودة على العبوة. يُقدّم الحمص والسبانخ بالكاري فوق الأرز البني المطبوخ.

شوربة العدس: يُقلى البصل والجزر والكرفس والثوم حتى ينضج. يُضاف العدس والطماطم المقطعة ومرق الخضار والبهارات. يُطهى على نار خفيفة حتى ينضج العدس. ضبط التوابل حسب الذوق.

الدجاج المخبوز: صدور الدجاج المتبلة بالثوم وعصير الليمون والأعشاب، المخبوزة جنباً إلى جنب مع الخضار الطازجة حتى تنضج، وتقدم مع عصرة ليمون إضافية.

وأضاف مانجوناث ماليج: "من المهم أن ننصح الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية تجاه أي من المكونات بالامتناع عن تناول هذا الطبق. علاوة على ذلك، يوصى باستشارة الطبيب لضبط جرعات الدواء لتحسين ملاءمتها خلال رمضان، وضمان التحكم الفعال في نسبة السكر بالدم مع تقليل مخاطر نقصه.

دجاج تكا مشوي:

· انقعي قطع صدور الدجاج في خليط من الزبادي ومعجون الزنجبيل والثوم وعصير الليمون والبهارات مثل الكركم والكمون والكزبرة ومسحوق الفلفل الحار.

· ضعي الدجاج المتبل في الأسياخ واشويه حتى ينضج.

· يقدم مع صلصة الزبادي بالنعناع وطبق جانبي من السلطة.

خضروات مشكلة مقلية:

· تُقلى الخضار المشكلة مثل الفلفل الحلو والقرنبيط والقرنبيط والجزر والفاصوليا في مقلاة غير لاصقة مع القليل من الزيت.

· نتبل بالبهارات مثل الكمون والكزبرة والكركم ورشة جارام ماسالا.

· يزين بالكزبرة الطازجة ويقدم ساخناً.

بيض بورجي (البيض المخفوق):

· يُقلى البصل والطماطم والفلفل الأخضر في مقلاة غير لاصقة مع قليل من الزيت.

· يضاف البيض المخفوق ويقلب حتى ينضج.

· نتبل بالملح والفلفل والبهارات مثل الكركم والكمون والكزبرة.

· يُزين بالكزبرة الطازجة ويُقدم ساخنًا مع خبز القمح الكامل أو الروتي.