الثلاثاء 12 مارس 2024
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حوادث

"كان بيعاكس بنتي".. المشدد 15 عامًا لعاطل شرع في قتل موظف بدار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة شروع في قتل موظف بسبب معاكسة ابنته بدار السلام وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة عن أن المتهم يقوم بمعاكسة ابنة المجني عليه فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وفي حالة تقابل المجني عليه بالمتهم عاتبه على فعلته ففوجئ بالمتهم بتعدي عليه مستخدما سلاح ابيض سكين محدثا اصابته برقبه قاصدا ازهاق روحه إلا انه تم نقله بالمستشفي لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم.

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البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا من احدي المستشفيات يفيد في بوصول موظف بها عدد طعنات في الرقبة مخترقة القصبه الهوائية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين قيام المتهم باصابة المجني عليه قصدا ازهاق روحه بسبب خلافات بينهم لمعاكسة ابنتة المجني عليه واعداد الاكمنة تم ضبط المتهم اعتراف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات التي تم احالته إلى محكمة الجنايات التي اصدرت قرارها في مسبق.

السجن المشدد دار السلام قتل موظف محكمة جنايات القاهرة معاكسة ابنته

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