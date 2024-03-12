المنتدى العالمي لفهم المخاطر يونيو 2024 بهيميجي بولاية هيوغو باليابان

عبر أكثر من 50 جلسة

يعقد خلال شهر يونيوالمقبل المنتدى العالمي UR24 على مدار ستة أيام، وسيجتمع كبار الخبراء والممارسين على مستوى العالم في مجال إدارة مخاطر الكوارث والمناخ والحد منها لتبادل واستكشاف أفضل الممارسات والابتكارات في هذا المجال.

بينما تستعد اليابان لإحياء الذكرى الثلاثين لزلزال هانشين أواجي العظيم الذي وقع عام 1995، فإن المكان الذي ستقام فيه بمدينة هيميجي سيكون بمثابة تذكير مؤثر بالعمل الحاسم في إدارة مخاطر الكوارث.

وفي UR24، سوف تمتزج أفضل التقاليد والتاريخ والثقافة مع الابتكار والتكنولوجيا والإبداع لخلق مساحة للتعلم والمشاركة في التقليد العظيم للمنتديات العالمية التي تعقدها UR كل سنتين.

وخلال يومى 18-19 يونيو سيعقد المؤتمر الرئيسي عبر أكثر من 50 جلسة فنية وكلمات أساسية وشبكات عامة وحفل الافتتاح وقبلها تم اعداد برنامج من يوم 17 يونيو تم تحديد جلسات الغوص العميق وورش العمل والرحلات التدريبية إلى مواقع تعلم إدارة الحقوق الرقمية في مدينة هيميجي ومحافظة هيوغو.

ويضم برنامج المنتدى الكلمات الرئيسية لحفل الافتتاح بندوة عامة يوم 16يونيو بقلعة هيميجي وتتضمن النقاط الرئيسية للندوة بناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود مع التراث الثقافي – حدث عام يستكشف أهمية تطوير التراث المرن لحماية التراث الثقافي وتعزيز الاقتصادات المحلية.

وتتميز مراسم افتتاح منتدى أوروغواي العالمي بأماكنها العامة الفريدة وجلساتها المبتكرة والإبداعية. وستواصل مدينة هيميجي، بمزيجها الرائع بين القديم والجديد، والمبتكر والتقليدي، هذا التقليد الغني.

جلسات المنتدى

اما جلسات المنتدى فتتمحور تجربة جولة أوروغواي الأساسية حول المحتوى وتبادل المعرفة. ومع تلقي أكثر من 250 مقترحًا للجلسات الفنية، تقوم اللجنة العلمية بتنظيم 50 جلسة إثراء موزعة على مدار الحدث. يجمع منتدى أوروغواي العالمي خبراء متنوعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حوار حاسم حول استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث (DRM) وأفضل الممارسات ومجالات التعاون.

30 ​​عامًا بعد زلزال كوبي

بالاضافة الى التفكير في مرور 30 ​​عامًا بعد زلزال كوبي أدى زلزال هانشين أواجي الكبير في يناير 1995 إلى تحسينات كبيرة في إدارة مخاطر الكوارث، والتأثير على الاستجابة لحالات الطوارئ، والأنظمة القانونية، وإعادة الإعمار. وقد دمجت محافظة هيوغو هذه الدروس في استراتيجياتها، فأدخلت مبدأ "إعادة البناء الخلاق" وألهمت المبدأ العالمي المتمثل في "إعادة البناء بشكل أفضل". وستناقش جلسة عامة خاصة في "المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2024" الدروس المستفادة من الزلزال وتطبيقها في الاستعداد للزلازل في المستقبل.

مجتمع فهم المخاطر UR

ظهر مجتمع فهم المخاطر (UR) في عام 2010 للاعتراف بالطبيعة الشاملة لتقييم مخاطر الكوارث. وبمرور الوقت، تطورت لتصبح شبكة عالمية مزدهرة تضم أكثر من 20،000 خبير وممارس من أكثر من 200 دولة وأكثر من 4،600 منظمة مخصصة لتوليد المعلومات حول مخاطر الكوارث وتوصيلها واستخدامها.

ومنذ المؤتمر الأول لجولة أوروغواي في عام 2010 في مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة، عُقد المنتدى العالمي الذي يعقد كل سنتين في مواقع مختلفة حول العالم، بما في ذلك لندن والبندقية ومكسيكو سيتي وسنغافورة وفلوريانوبوليس بالبرازيل، مع أحداث إقليمية مركزة كل عام تقريبًا.