الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبدالله نصر يحصد ذهبية سباق 100 متر فراشة في دورة الألعاب الإفريقية

السباح المصري عبدالله
السباح المصري عبدالله نصر

حقق السباح المصري عبدالله نصر الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة لفردي الرجال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وحصد عبدالله نصر الميدالية الذهبية بالأمس إلا أنه تم إعادة السباق اليوم ولم يتمكن أحد المشاركين من تحقيق رقم عبدالله نصر ليتأكد تتويجه بالذهبية.

واستطاع عبدالله نصر حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وذلك بعدما أنهى السباق في زمن 53.29 ثانية ليضيف لمصر ميدالية ذهبية جديدة، متفوقا على سباح منتخب جنوب أفريقيا في زمن 53.45 ثانية.

وتأتي ميدالية عبدالله نصر لتؤكد تفوق السباحة المصرية على جنوب أفريقيا بـ11 ميدالية ذهبية، مقابل 9 ميداليات فقط حصدتها بعثة جنوب أفريقيا.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

دورة الألعاب الأفريقية| منافسات قوية للبعثة المصرية اليوم الثلاثاء

تستكمل اليوم الثلاثاء بعثة مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر، المقامة خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي، في العاصمة الغانية أكرا.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية".

وتنطلق اليوم منافسات الجودو والكرة الطائرة سيدات، فيما تستكمل باقي مواجهات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات.

ويستكمل منتخب رفع الأثقال منافساته في دورة الألعاب الأفريقية، حيث يخوض إسلام أبو الوفا منافسات وزن 89 كجم.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

واختتم منتخب السباحة مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، محتلا المركز الأول بـ22 ميدالية ذهبية بواقع (11 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات)، متفوقا على منتخبات القارة السمراء وعلى رأسهم منتخب جنوب أفريقيا.

عبدالله نصر 100 متر فراشة لفردي الرجال مدينة أكرا السباح المصري عبدالله نصر دورة الألعاب الإفريقية

مواد متعلقة

منتخب مصر للشطرنج يحصد 6 ميداليات فى دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر