عبدالله نصر يحصد ذهبية سباق 100 متر فراشة في دورة الألعاب الإفريقية

حقق السباح المصري عبدالله نصر الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة لفردي الرجال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وحصد عبدالله نصر الميدالية الذهبية بالأمس إلا أنه تم إعادة السباق اليوم ولم يتمكن أحد المشاركين من تحقيق رقم عبدالله نصر ليتأكد تتويجه بالذهبية.

واستطاع عبدالله نصر حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وذلك بعدما أنهى السباق في زمن 53.29 ثانية ليضيف لمصر ميدالية ذهبية جديدة، متفوقا على سباح منتخب جنوب أفريقيا في زمن 53.45 ثانية.

وتأتي ميدالية عبدالله نصر لتؤكد تفوق السباحة المصرية على جنوب أفريقيا بـ11 ميدالية ذهبية، مقابل 9 ميداليات فقط حصدتها بعثة جنوب أفريقيا.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.



وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

دورة الألعاب الأفريقية| منافسات قوية للبعثة المصرية اليوم الثلاثاء

تستكمل اليوم الثلاثاء بعثة مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر، المقامة خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي، في العاصمة الغانية أكرا.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية".

وتنطلق اليوم منافسات الجودو والكرة الطائرة سيدات، فيما تستكمل باقي مواجهات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات.

ويستكمل منتخب رفع الأثقال منافساته في دورة الألعاب الأفريقية، حيث يخوض إسلام أبو الوفا منافسات وزن 89 كجم.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

واختتم منتخب السباحة مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، محتلا المركز الأول بـ22 ميدالية ذهبية بواقع (11 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات)، متفوقا على منتخبات القارة السمراء وعلى رأسهم منتخب جنوب أفريقيا.