الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقيت سيدة وشخص آخر مصرعها، وأصيب زوجها بإصابات وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي تقلهم أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة «ملاكي» على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود حالتي وفاة ومصاب، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد رأفت رشوان، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة أحمد. ي «51 سنة- طباخ»، انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، وقد نتج عن الحادث مصرع زوجة قائد السيارة صفاء. أ «40 سنة- ربة منزل»، وشخص برفقتهما يدعى علاء. ص «35 سنة- موظف»، وإصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالساقين، وجميعهم يقيمون بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج

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