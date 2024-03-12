الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

تحرير 491 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1336 رخصة بسبب الملصق خلال 24 ساعة

تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، من ضبط 491 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 38 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب 1336 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 491 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

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وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع

وتمكنت شرطة المرور من رفع 38 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

سحب 1336 رخصة ارتداء الخوذة وزارة الداخلية الملصق الالكتروني الداخلية

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