الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خلاف على أرباح يوتيوب ينتهي بإجهاض جنين".. تفاصيل اتهام اليوتيوبر أكرم إسلام بالشروع في قتل سيدة

اليوتيوبر أكرم إسلام
اليوتيوبر أكرم إسلام

«شدني من شعري وبعد 8 أيام فقدت جنيني فبلغت عنهم».. خلاف على الأرباح الخاصة بفيديوهات قنوات السوشيال ميديا يتحول من تسليه وترفيه لشروع في القتل والتهديد.. هذا ما حدث في واقعة تعدي اليوتيوبر أكرم إسلام على سيدة بمنطقة المقطم.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الواقعة حملت رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وجاء بها أن سيدة توجهت إلى قسم شرطة المقطم أبلغت عن ثلاثة أشخاص شرعوا في قتلها وتهديدها والتسبب في فقدان جنينها بسبب خلاف على أرباح الفيديوهات على اليوتيوب.

وقالت السيدة في تحقيقات النيابة أنها تمتلك قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض محتوى خاص بفيديوهات الطبخ وعقب ذلك تعرفت على إحدى السيدات تدعى «ليلي»، ومن خلالها توصلت لشخص آخر يدير لها القناة لتحقيق أرباح، وتعاقدت مع هذا الشخص ويدعى «أحمد موسى»، وهو على علاقة باليوتيوبر أكرم إسلام ومنعت عنه الأرباح فحاولا الاثنين أن يوقفوا لها القناة.

رشوا مادة حارقة في العين

كما تابعت أنها تفاجأت عند عودتها من السوق بشخص ينادي باسمها أمام البيت ورش مادة حارقة على وجهها فلم تتمكن من فتح عينيها ثم شعرت بتعدي عليها وأحد يمسك بشعرها وعندما تجمع البواب والناس في المنطقة ووجدت نفسها مصابة في يدها الشمال واليمين، وفي اليوم التالي شعرت بضربات في الرأس وفي الظهر وعقب 8 أيام فقدت جنينها، فتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضر.

وبضبط المتهمين بينهما اليوتيوبر أكرم إسلام تبين أنه كان بحوزته مواد مخدرة وسلاح، وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن السلاح الناري الخرطوش المضبوط يدوي التعمير والتفريخ بماسورة واحدة غير مشخشنة عیار 12 کامل وسليم وصالح للاستعمال الطلقات الواردة للفحص.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله 14 قرصا أبيض اللون بداخل أغلفتهم المعدنية الطبية ثبت أن الأقراص للترامادول المدرج بالجدول المخدرات.

منطقة المقطم اليوتيوبر أكرم إسلام تفاصيل الحادث مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الطبخ أحمد موسى مادة حارقة في العين

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