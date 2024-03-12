سيارة تدهس طالبا بـ"إعلام سوهاج" بالطريق الزراعي

لقي طالب بكلية آداب قسم إعلام جامعة سوهاج، مصرعه بحادث تصادم سيارة بموتوسيكل يقوده على الطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتبين إصابته بنزيف حاد بالمخ؛ ما أدى لوفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده حتف طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج، في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبد الرحمن- 28 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بدفن جثمان الطالب.