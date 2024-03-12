الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيارة تدهس طالبا بـ"إعلام سوهاج" بالطريق الزراعي

اسعاف
اسعاف

لقي طالب بكلية آداب قسم إعلام جامعة سوهاج، مصرعه بحادث تصادم سيارة بموتوسيكل يقوده على الطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتبين إصابته بنزيف حاد بالمخ؛ ما أدى لوفاته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده حتف طالب بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة سوهاج، في حادث تصادم بالطريق الزراعي "حي الياسمين" بحري المركز.

txt

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

txt

14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة قيادة ستيني، اختلت عجلة القيادة بين يديه واصطدم بموتوسيكل قيادة المدعو (أحمد إسماعيل عبد الرحمن- 28 سنة- طالب بكلية آداب قسم إعلام- ويقيم دائرة المركز)، وانتهت حياته قبل نقله إلى مستشفى المراغة المركزي؛ إثر إصابته بنزيف حاد بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى صرحت بدفن جثمان الطالب.

سيارة تدهس طالب طالب إعلام سوهاج الطريق الزراعي كلية آداب قسم إعلام حادث تصادم سيارة

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

عاجل.. الهلال الأحمر المصرى يوفّر 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى للنازحين فى غزة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة