14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

أصيب 14 عاملًا، اليوم، بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بعد مدخل جرزا باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوى الغربى عند مدخل جرزا، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب فى نهر الطريق، وتبين أنّها كانت تنقل 14 عاملا وعاملة فى أحد المصانع.