الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. إعادة محاكمة قيادي في خلية "داعش السلام"

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة"، في قضية “داعش السلام”.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب أحالت الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتم تحديد جلسة اليوم 12 مارس المقبل لنظرها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

txt

إحالة محاكمة متهم بقضية "خلية داعش السلام" للدائرة الثالثة إرهاب

txt

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية "داعش الجيزة" لـ15 أبريل

كانت دائرة مغايرة قضت ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

محاكمة نمر الخلافة داعش جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

عاجل.. الهلال الأحمر المصرى يوفّر 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى للنازحين فى غزة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة