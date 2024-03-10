الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"داعش العمرانية"

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 30 أبريل المقبل.

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الإعدام شنقًا لسائق قتل زميله فى الدقهلية

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الإعدام لمتهم قتل شخصًا لسرقته فى الجيزة

وقضت المحكمة من قبل بمعاقبة المتهم هاني عبدالله عثمان، بالإعدام شنقًا بعد أن تسلمت المحكمة رأي مفتي الجمهورية الاستشاري.

ويعاقب بالقضية 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

داعش العمرانية العمرانية مجمع محاكم بدر الإعدام شنق ا مفتى الجمهورية

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