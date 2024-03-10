تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"داعش العمرانية"

أجلت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 30 أبريل المقبل.

وقضت المحكمة من قبل بمعاقبة المتهم هاني عبدالله عثمان، بالإعدام شنقًا بعد أن تسلمت المحكمة رأي مفتي الجمهورية الاستشاري.

ويعاقب بالقضية 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".