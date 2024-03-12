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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-3-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في مصر استقرار ملحوظ في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري أمام باقي العملات الأجنبية والذي قضى على السوق الموازي.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 12-3-2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-3-2024 وذلك من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف مجالات الحياة وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 11-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم الاثنين 1 رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في بنك القاهرة وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت قيمة الدولار نحو 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر الثلاثاء 12-3-2024

يتداول بنك مصر عملة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الثلاثاء 12-3-2024

يتداول البنك الأهلي المصري الدولار بنحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 11-3-2024 فى بنوك مصر

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه نحو 53.71 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 63.13 جنيه للشراء و63.28 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.09 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنحو 160.03 جنيه للشراء و160.42 جنيه للبيع.

استقر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 13.36 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

 

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