الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

عرب جلال السويركي.. أحداث الحلقة الأولى لمسلسل "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة الأولى عن ولادة زوجة جلال السويركي بعد موته محروقا بسبب حرق "عبد ربه" رياض الخولي تاجر الأخشاب الظالم وإنجابها ذكرا وتسميته على اسم والدها "عرب جلال السويركي" وتوصيه عند ولادته بأن يأخذ بالثأر من "عبد ربه" هو وأخوه علي.

عرب جلال السويركي.. أحداث الحلقة الأولى لمسلسل "حق عرب"

وبمرور السنين.. يظهر عرب السويركي (أحمد العوضي) الذراع اليمين لتاجر الاخشاب "عبد ربه" ولديه مقدار عال من الحب لدى عبد ربه وزوجته صباح(وفاء عامر).

ويغني تتر البداية الفنان الشعبي أحمد شيبه، بكلمات تحمل كثير من صفات بطل المسلسل ورسائل تشير إلى غدر الزمان وتقلباته المستمرة.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل حق عرب 

وتدور أحداث  في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

أحداث مسلسل حق عرب.. الذكاء الاصطناعى يُعيد رياض الخولى ووفاء عامر شبابًا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل حق عرب للعوضي الحلقة 1

وكان قد أعرب الفنان أحمد العوضي عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

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