أمير كرارة: "بستغرب ناس تتصور معانا.. ويشتمونا على السوشيال ميديا"

قال الفنان أمير كرارة، إنه يغضب كثيرًا من الشتائم التي يتم توجيهها للنجوم بشكل مستمر وكبير، معبرًا: "بحزن من التجاوزات في حق الفنانين، اللي بيشتم ده بيشتم ليه.. إحنا بنقدم الفن علشان خاطر الجمهور".

متابعة الأعمال الفنية

وأكد أمير كرارة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أنه يحرص على متابعة رد فعل الجمهور على أعماله الفنية باستمرار، معبرًا: "لما بعمل فيلم أو مسلسل بنتظر رد فعل الجمهور وفرحة الجمهور بالعمل الفني".

وتابع: "أنا بستغرب في حقيقة الأمر جدًا لأن ناس كتير من اللي بيشتموا على السوشيال ميديا بيتصورا معانا في الشارع، وبقول للناس على السوشيال ميديا براحة علينا شوية عشان منظرنا امام العالم بأكمله".

آخر أعمال أمير كرارة

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال هامة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي" الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو.