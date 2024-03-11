الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"سي إن إن": الخلاف يتسع بين نتنياهو وبايدن حول الهجوم على رفح

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

ظهرت الانقسامات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العلن مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبادل الاثنان الانتقادات اللاذعة في مقابلات حول الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، قال “بايدن” إن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" في حربه على غزة، مضيفًا أنه يريد "رؤية وقف إطلاق النار" في سياق صفقة تعيد أيضًا الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك. 

اسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي 

وحذر “بايدن” منذ أشهر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الضحايا المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى 31 ألف شخص.

وردا على ذلك، قال “نتنياهو” إن الرئيس الأمريكي كان مخطئا في تقييمه ودافع بشدة عن سياساته في غزة، وخاصة العملية البرية الوشيكة في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب والتي حذر منها بايدن وغيره من زعماء العالم.

وأضاف: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل فهو مخطئ في كلتا الحالتين". وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو ووسيلة الإعلام الألمانية بيلد، في إشارة إلى تصريحات بايدن حول قيام رئيس الوزراء بإيذاء إسرائيل.

ويلجأ ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح التي تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ أسابيع. تعيش الأسر هناك، المتكدسة في مدينة خيام مترامية الأطراف على الحدود المصرية، في ظل نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والمأوى، وخطر التعرض للقتل يوميًا.

بايدن متنياهو غزة إسرائيل فلسطين

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