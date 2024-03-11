الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جوتيريش: "القانون الإنسانى فى حالة يرثى لها"

جوتيريش
جوتيريش

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، دعواته لإنهاء الأعمال العدائية في غزة وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية، واصفًا القانون الإنساني الدولي بأنه في حالة يرثى لها.

وذكرت "رويترز"، أنه قال لوسائل الإعلام إن "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها، والتهديد بهجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع بشعب غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".

ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإزالة "جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب" إلى غزة.

وثائق لاثنتا عشرة منظمة لحقوق الانسان 

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وفي وقت سابق، وقعت اثنتا عشرة منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها الدولة بعدم الامتثال للحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت الإغاثة الإسلامية أن النساء الحوامل والأمهات الجدد في غزة يواجهن صراعًا مستمرًا للحفاظ على أنفسهن وأطفالهن على قيد الحياة، وسط نقص يهدد حياتهم في الغذاء والماء والرعاية الطبية. 

ومن بين 36 مستشفى في غزة، هناك 12 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي، والباقي لا يعمل. وتقول وزارة الصحة التي تقودها حماس إن عدد القتلى منذ 7 أكتوبر وصل إلى أكثر من 31,100 شخص، وأن أعدادا كبيرة من سكان غزة نزحوا من منازلهم، ويعيشون في مخيمات مؤقتة في جنوب القطاع.

ويعتقد أن حماس لا تزال تحتجز 134 رهينة اختطفتهم من داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، ولا يعتقد أن جميعهم ما زالوا على قيد الحياة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد اكثر من ٣٠ ألف فلسطيني جراء القصف الاسرائيلي الاعنف على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر.

غزة ​أنطونيو جوتيريش احباط الهجوم إسرائيل استشهاد فلسطنيي

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