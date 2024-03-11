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عالم

ملك الأردن: نؤكد ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية

الملك عبدالله
الملك عبدالله

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبحث الملك عبدالله الثاني اليوم مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 157 يوما.

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وتم التأكيد خلال اتصال هاتفي بين الملكين على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

غزة ملك الاردن إرهاب المستوطنين اعتداءات المقدسات الإسلامية

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