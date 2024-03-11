"نظافة القاهرة" تواصل خلق متنفسات خضراء بمحور عبدالمجيد محمود

واصلت هيئة نظافة القاهرة في خلق متنفسات خضراء بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق الجديدة وجاء أحد أبرز الأعمال خلق متنفسات خضراء بمحور عبد المجيد محمود بالمقطم.

وجهزت فرق العمل بالورش الإنتاجية بهيئة نظافة القاهرة، البنية التحتية والأحواض التجميلية بطول الحديقة وعمل المشايات والبرجولات والأسوار الحديدية وقواعد أعمدة الإنارة وتجهيزها للبدء في الزورعات.

وأشارت هيئة نظافة القاهرة دفع الشؤون الفنية والإنقاذ المركزي بسيارات القلاب الكبيره لتجهيز الطمي اللازم للبدء في الزراعة بكل قطاعات الحديقه مع الدفع بسيارات المياه.

جرى الدفع بفرق العمل بالمركزية للتجميل ومشتل عرب المحمدي وفرق المنطقة الجنوبية للبدء في زراعة الأحواض التجميلية التي تم الانتهاء منها، والبدء في زراعة الحديقة بكافة أنواع الشتلات والزورعات والأشجار لزيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفسات خضراء جديدة للمواطنين.

وأوضحت هيئة نظافة القاهرة، أنه سيتم تحسين الموقع العام بطول المحاور، استكمالًا لأعمال تحسين المظهر العام بكل أرجاء القاهرة، وإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي لمواكبة لما يتم من تطوير شامل بكل أرجاء القاهرة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال رفع كفاءة مجمع جراچات المقطم.

وتابع رئيس الهيئة أعمال الأرضيات الخرسانية والتطوير الشامل القائم بكل الورش الفنية في كل تجهيزاتها وتخصصاتها بمعرفة الادارة العامة للمشروعات.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وقال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوي على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافى وغيرها وأرقام الاتصال وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤، ٢٩٢٢٣٤١٠، ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.

خلق متنفسات خضراء بالمحاور الرئيسية

خلق متنفسات خضراء بالمحاور الرئيسية

خلق متنفسات خضراء بالمحاور الرئيسية

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