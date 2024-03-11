أوباميكانو عن احتمالية رحيله عن بايرن ميونخ: "لا أفكر فى ذلك"

كشف المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، موقفه من الرحيل عن صفوف النادي البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب أوباميكانو ضمن صفوف نادي بايرن ميونخ منذ انضمامه من لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وبسؤاله عن احتمالية رحيله عن بايرن ميونخ، أجاب أوباميكانو في تصريحات لمجلة كيكر: "لا أفكر في ذلك، لدي عقد حتى 2026 وأشعر بالراحة في النادي ومع زملائي، أريد البقاء هنا في بايرن ميونخ ومواصلة الدفع للأمام".

وشارك أوباميكانو في 26 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا واحدًا.

وأضاف: "التكهنات هي جزء من العمل، هذه هي كرة القدم، لم يكن هناك أي مناقشات مع إدارة النادي بشأن الرحيل أو تمديد العقد".

مسيرة أوبامايكانو الاحترافية مع الأندية ومنتخب فرنسا

وبدأ أوباميكانو مسيرته ضمن صفوف نادي فالنسيان تحت 19 عامًا، وانتقل منه لنادي ريد بول سالزبورج في صيف عام 2015، وقضى عام ونصف ضمن صفوف النادي النمساوي قبل أن ينتقل لشقيقه ريد بول لايبزيج الألماني في يناير 2017، ولعب لهم 4 سنوات ونصف قبل الانتقال لبايرن.

ومثل دايوت أوباميكانو المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية الخاصة بالناشئين بالإضافة إلى منتخب تحت 21 عامًا، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الفرنسي في الأول في 5 سبتمبر 2020، وكانت أولى مبارياته ضد منتخب السويد ببطولة دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز فرنسا بهدف دون رد.

ومنذ ذلك الحين، شارك أوباميكانو في 17 مباراة مع منتخب فرنسا الأول، وسجل هدفين.

وحقق أوباميكانو لقب الدوري الألماني مرتين مع بايرن ميونخ، ومرتين لبطولة السوبر الألماني ومرتين لكأس النمسا ومثلهما للدوري، فيما حقق لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب فرنسا.