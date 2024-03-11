الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة السيارات بالسلام إلى المحاكمة

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة السلام، اليوم الاثنين، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بسرقة سيارة بمنطقة النهضة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع سرقة السيارات بقصد تغير ملامحها وبيعها والتربح منها.

وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عاطلين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم السلام، وتم ضبطهما وبحوزتهما السيارة المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها والتربح منها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السلام سرقة النهضة مباحث القاهرة قسم السلام

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