سيد عبد العظيم: التسعير العادل للجنيه ساهم في استقرار الاقتصاد المصري

قال المحاسب سيد عبد العظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير،إن التسعير العادل للجنيه هو سياسة اقتصادية تتضمن السماح لقوى العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف العملة بشكل حر، دون تدخل من الحكومة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التسعير العادل للجنيه يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ما يحفز الشركات على زيادة جودة منتجاتها وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات السوق.

أشار إلى أنه يساهم الاستقرار في سعر الصرف وتحريره يمكن أن يزيد من جاذبية البلد للاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالثقة في الاستثمار في بيئة اقتصادية مستقرة.

أكد أنه يمكن لسعر الصرف المرن أن يعزز صادرات البلد، حيث يمكن أن ينخفض سعر العملة المحلية مما يجعل المنتجات المحلية أكثر جاذبية وتنافسية في الأسواق الخارجية، ويشجع النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين الصادرات، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، وآلية فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين

الاستقرار الاقتصادي.

أكد أن سعر الصرف العادل يزيد من شفافية السوق ويقلل من التدخلات الحكومية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر فعالية وشفافية، والذي يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فعالية ومرونة لدعم النمو الاقتصادي.

أوضح أنه يظهر أن تحرير سعر الصرف المرن يمكن أن يحقق آثارًا إيجابية ملموسة على الاقتصاد بشكل عام، من خلال تعزيز التنافسية، جذب الاستثمارات، تحسين الصادرات، تحفيز النمو الاقتصادي، تعزيز الشفافية، تحفيز الابتكار، وتحسين إدارة الاقتصاد.