مغاورى: التوسع فى معارض أهلًا رمضان يضمن توفير السلع بأسعارها الحقيقية

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن انخفاض سعر الدولار يتطلب تشديد الرقابة من قبل الحكومة على منافذ السلع والمنتجات، والتي ستنخفض أسعارها بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن التجار يتعاملون مع الأسعار على حسب الأهواء وليس بمرجعية محددة، فكل سلعةيختلف سعرها من محل للآخر.

التوسع في معارض أهلًا رمضان يخفف الضغط ويوفر للسلع

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة، على أهمية التوسع في معارض أهلًا رمضان لتشمل كل المناطق وتخفيف الضغط على المناطق الرئيسية، وذلك لتوفير مستلزمات الأهالي والأسر البسيطة بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن جشع التجار لا بد من التصدي له من خلال حملات الرقابة المكثفة من قبل الوزارات المعنية.

وأضاف أن الحكومة لا بد وأن تكثف حملات التفتيش والرقابة على كل المنافذ وداخل الأسواق، من أجل التأكد من التسعيرة المعلنة، حتى لا يقع المواطن فريسة بين أيدي المستغلين.

في سياق آخر، كان مجلس النواب قد وافق أمس الأول على مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة، فيما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، موضحًا أن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون، وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة.

واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، والتى ترأسها المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس.