بمشاركة مصطفى محمد.. مارسيليا يهزم نانت بثنائية أوباميانج في الدوري الفرنسي

واصل فريق أولمبيك مارسيليا سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نانت بنتيجة 2/صفر، مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

وسجل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفي مارسيليا في الدقيقتين 17 و79.

وكان الدولي المصري مصطفى محمد قد شارك بديلًا لزميله كيلفن أميان في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني

ورفع مارسيليا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، مستفيدا من فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري.

أما نانت، فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى مهددا بقوة بالهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، فاز موناكو على ستراسبورج، ولوهافر على تولوز، وميتز على كليرمون بنتيجة واحدة (1/صفر)، بينما تعادل باريس سان جيرمان مع ميتز بنتيجة 2/2، وليل مع رين بنفس النتيجة (2/2).