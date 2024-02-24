بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يصدم لوريان وسط جماهيره فى الدورى الفرنسى

انتزع فريق نانت فوزًا ثمينًا للغاية على مضيفه لوريان بنتيجة 1/ صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز جان شارك كاستيليتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في بداية المباراة من البداية، وكاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة العاشرة من مقصية رائعة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني.

وحقق نانت فوزه السابع في الدوري هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 25 نقطة ليقفز أربع خطوات للأمام بتواجده في المركز الثاني عشر.

أما لوريان فقد انكسرت سلسلة انتصارات متتالية وسقط وسط جماهيره ليتجمد رصيده عند 22 نقطة ليتراجع للمركز السادس عشر على حافة منطقة الهبوط للدرجة الثانية.

وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس الجمعة بفوز أوليمبيك ليون على مضيفه ميتز بنتيجة 1/2.

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