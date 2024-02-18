بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدورى الفرنسى بثنائية فى شباك نانت

تجاوز باريس سان جيرمان مضيفه نانت بالفوز بنتيجة 2/صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل لوكاس هرنانديز الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 60، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.



رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد أكثر بالصدارة بفارق 14 نقطة عن ملاحقه نيس الذي سقط أمام أولمبيك ليون بنتيجة صفر/1 مساء الجمعة في افتتاح منافسات الجولة.



أما نانت فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة ليتراجع المركز الثالث عشر.



وفي مباراة أخرى أقيمت يوم السبت فاز ليل على ضيفه لوهافر بنتيجة 3/صفر.



وقدم باريس سان جيرمان أداء باهتا في الشوط الأول وبدا أن لاعبي الفريق يفتقدون للانسجام في ظل قيام المدرب الإسباني لويس إنريكي بإجراء خمسة تعديلات على التشكيل الأساسي.



وتفوق الفريق الباريسي على مستوى الاستحواذ ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نانت باستثناء مناوشات غير مؤثرة من برادلي باركولا وماركو أسينسيو ولي كانج إن وراندال كولو مواني.



في المقابل تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس لاختبارات أكثر خطورة بتسديدة لبيدرو تشيلافييا قائد نانت ذهبت فوق العارضة ومحاولة أخرى أكثر خطورة من دوجلاس أجوستو.



وفي الوقت بدل الضائع تصدى دوناروما لفرصة محققة أمام المهاجم المصري مصطفى محمد، بعدها هز نيكولا بالوا الشباك الباريسية بهدف لكن فرحته لم تكتمل بعد الإشارة بوجود تسلل.



واستشعر حامل لقب الدوري الفرنسي الحرج وقدم أداء أفضل نسبيا في الشوط الثاني حيث كاد قائده ماركينيوس أن يسجل هدفا في الدقيقة 50 بضربة رأس مرت فوق العارضة.



وبعد خمس دقائق سدد نيكولا بالوا كرة قوية من مسافة بعيدة لكن دوناروما أبعدها بيقظة تامة، ورد لوكاس هرنانديز بتسديدة أخرى غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك ليتقدم الضيوف بهدف أول بعد مرور ربع ساعة.



وتحرك لويس إنريكي بإشراك نجوم الفريق تباعا من على مقاعد البدلاء حيث دفع مرة واحدة بالثلاثي عثمان ديمبلي وكيليان مبابي وأشرف حكيمي مكان لي كانج إن وماركو أسينسيو وكولو مواني ثم شارك لوكاس بيرالدو مكان ماركينيوس.



وفي الدقيقة 70 كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف التعادل لنانت لولا تألق جيانلويجي دوناروما الذي أنقذ مرماه من فرصة محققة قبل أن ينهي مبابي آمال أصحاب الأرض بحصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة من دوجلاس أجوستو.



ونفذ مبابي ركلة الجزاء بنجاح مسددا كرة قوية في الزاوية اليسرى محرزا هدفه رقم 21 في الدوري الفرنسي هذا الموسم.



وحاول نانت تسجيل هدف شرفي إلا أن القائم الأيسر بمساعدة دوناروما حرم تشيلافيا من إحراز هدف قبل أن يبعد الحارس الإيطالي الدولي محاولة أخرى أمام موزيس سيمون.



ووسط حالة من الاسترخاء الباريسي، سدد أوجارتي كرة فوق العارضة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز الضيوف واقترابهم خطوة كبيرة من التتويج باللقب.

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