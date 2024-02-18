الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدورى الفرنسى بثنائية فى شباك نانت

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ونانت

تجاوز باريس سان جيرمان مضيفه نانت بالفوز بنتيجة 2/صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل لوكاس هرنانديز الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 60، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد أكثر بالصدارة بفارق 14 نقطة عن ملاحقه نيس الذي سقط أمام أولمبيك ليون بنتيجة صفر/1 مساء الجمعة في افتتاح منافسات الجولة.

أما نانت فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة ليتراجع المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت يوم السبت فاز ليل على ضيفه لوهافر بنتيجة 3/صفر.

وقدم باريس سان جيرمان أداء باهتا في الشوط الأول وبدا أن لاعبي الفريق يفتقدون للانسجام في ظل قيام المدرب الإسباني لويس إنريكي بإجراء خمسة تعديلات على التشكيل الأساسي.

وتفوق الفريق الباريسي على مستوى الاستحواذ ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نانت باستثناء مناوشات غير مؤثرة من برادلي باركولا وماركو أسينسيو ولي كانج إن وراندال كولو مواني.

في المقابل تعرض جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس لاختبارات أكثر خطورة بتسديدة لبيدرو تشيلافييا قائد نانت ذهبت فوق العارضة ومحاولة أخرى أكثر خطورة من دوجلاس أجوستو.

وفي الوقت بدل الضائع تصدى دوناروما لفرصة محققة أمام المهاجم المصري مصطفى محمد، بعدها هز نيكولا بالوا الشباك الباريسية بهدف لكن فرحته لم تكتمل بعد الإشارة بوجود تسلل.

واستشعر حامل لقب الدوري الفرنسي الحرج وقدم أداء أفضل نسبيا في الشوط الثاني حيث كاد قائده ماركينيوس أن يسجل هدفا في الدقيقة 50 بضربة رأس مرت فوق العارضة.

وبعد خمس دقائق سدد نيكولا بالوا كرة قوية من مسافة بعيدة لكن دوناروما أبعدها بيقظة تامة، ورد لوكاس هرنانديز بتسديدة أخرى غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك ليتقدم الضيوف بهدف أول بعد مرور ربع ساعة.

وتحرك لويس إنريكي بإشراك نجوم الفريق تباعا من على مقاعد البدلاء حيث دفع مرة واحدة بالثلاثي عثمان ديمبلي وكيليان مبابي وأشرف حكيمي مكان لي كانج إن وماركو أسينسيو وكولو مواني ثم شارك لوكاس بيرالدو مكان ماركينيوس.

وفي الدقيقة 70 كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف التعادل لنانت لولا تألق جيانلويجي دوناروما الذي أنقذ مرماه من فرصة محققة قبل أن ينهي مبابي آمال أصحاب الأرض بحصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة من دوجلاس أجوستو.

ونفذ مبابي ركلة الجزاء بنجاح مسددا كرة قوية في الزاوية اليسرى محرزا هدفه رقم 21 في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وحاول نانت تسجيل هدف شرفي إلا أن القائم الأيسر بمساعدة دوناروما حرم تشيلافيا من إحراز هدف قبل أن يبعد الحارس الإيطالي الدولي محاولة أخرى أمام موزيس سيمون.

ووسط حالة من الاسترخاء الباريسي، سدد أوجارتي كرة فوق العارضة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز الضيوف واقترابهم خطوة كبيرة من التتويج باللقب.

اقرأ أيضا.. مبابي بديلًا ومصطفى محمد أساسيًا.. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان الفرنسي نانت اللاعب مصطفى محمد كيليان مبابي مباراة باريس سان جيرمان ونانت

مواد متعلقة

مبابي بديلًا ومصطفى محمد أساسيًا.. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

ماذا قدم مصطفى محمد في انتصار نانت على تولوز بالدوري الفرنسي؟

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارتان لقوات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

عاجل.. "صحة غزة": إسرائيل اعتقلت عددًا كبيرًا من طاقم مجمع ناصر الطبى بـ"خان يونس"

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج