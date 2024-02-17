مبابي بديلًا ومصطفى محمد أساسيًا.. تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني لفريقي باريس سان جيرمان ونانت، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نانت نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "لا البوجوار" مساء اليوم ضمن الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 50 نقطة.

ويقود الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل فريق نانت الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديكامبس

خط الدفاع: شارليز كاستيليتو- نيكولاس بالويس- ناثان زيزي- ماركوس كوكو

خط الوسط: سوزا- موسى سيسوكو- بيدرو تشيريفيلا

خط الهجوم: دوجلاس أوجوستو- تينو كاديويري- مصطفى محمد

أما تشكيل باريس سان جيرمان فقد شهد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل باريس على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس - دانيلو بيريرا - لوكاس هيرنانديز

خط السوط: إميري - فيتينيا- مانويل أوجارتي- ماركو أسينسيو

خط الهجوم: لي كانج إن- برادلي باركولا- راندال كولو مواني

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