أول تعليق من أنشليوتي على تقارير رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لأول مرة على تقارير رحيل كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لمباراة رايو فاليكانو اليوم عن تقارير رحيل مبابي: “أشاهد وأستمع، أتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لك، لكنه بالنسبة لنا ماهو مهم هو مباراة الغد، سيتعين علينا تقديم المباراة بشكل صحيح، هذا ما أعتقده المهم حاليًا”.

فابريزيو رومانو: مبابي أبلغ ناصر الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله.

ومازال مستقبل الفرنسي مبابي محل الاهتمام من بين أخبار انتقالات اللاعبين، في ظل ارتباط اسمه مرة أخرى بالانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن كيليان مبابي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي وهو الرحيل عن صفوف النادي الباريسي في نهاية الموسم الجاري كصفقة انتقال حر.

وأفاد رومانو أنه لم يتم الاتفاق بين اللاعب والنادي على الشروط الخاصة بالانتقال لصفوف الفريق الملكي ولكنه سيرحل عن باريس عقب نهاية الموسم الجاري، ولم يف اللاعب بالتزامه الكامل للنادي.

كيليان مبابي بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ولعب مبابي 290 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 243 هدفًا وصنع 105 لزملائه في الفريق.

كيليان مبابي بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشر و3 أشهر و5 أيام، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.