الأحد 10 مارس 2024
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أستاذ الاقتصاد: معارض أهلا رمضان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة (فيديو)

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن معارض أهلا رمضان التي توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أحداث الساعة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن هذه الاستراتيجية للتعامل مع توفير المعروض من السلع ليست وليدة اللحظة، ولكن هي سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، حتى في أحلك الظروف، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن أي شائعات يمكن أن تصدر عن اندثار السلع من الأسواق أو ارتفاع الأسعار ليس لها أي أساس من الصحة، والمبادرات التي تتخذها الدولة المصرية تتصدى لهذه الفتن على مستوى جميع المحافظات.

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